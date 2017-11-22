شركة أركاد تعلن عن 29 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (29) وظيفة فنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول المشتريات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير العمليات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– فني إنشاءات كهربائية (عدد 25 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الإلكترونيات. (

– مراقب المواد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال ( .

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، على الرابط التالي: ” هنـــــــــا ” .