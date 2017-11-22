بالصور.. السديري: نسعى أن تكون مساجدنا نموذجية بعمارتها وخدماتها

سعيد العجل(صدى):

زار معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري جامع الشيخ عبدالله الدبل ــ رحمه الله ــ النموذجي الواقع بحي الراكة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، حيث رافقه فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الدكتور صلاح بن صالح السميح وسعادة المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالفرع الأستاذ باسم البوعلي ولفيف من المسؤولين بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

ولدى وصول معاليه إلى الجامع استقبله الشيخ محمد بن خالد الدبل، والشيخ فهد بن عبدالله الدبل، واستهل الزيارة بجولة تفقدية على الجامع الذي تبلغ مساحته أكثر من (2400م2) ويتسع لأكثر من (5000) مصلٍّ، بالإضافة لملحقاته وهي سكن للإمام وسكن للمؤذن، ومجلس الحي، ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات، وسكن للدعاة والضيوف.

ونوَّه معالي الدكتور توفيق السديري بما شاهده خلال جولته، واصفا الجامع بالصرح العمراني الفريد والمتميز والذي يجسِّد حرص أبناء الشيخ عبدالله الدبل ــ رحمه الله ــ وعنايتهم به وتشييده بهذا الطراز العمراني والتصميم الفريد الذي جعل منه مركزاً إسلامياً متكاملاً يقدم خدماته لأبناء وأهالي الحي بخاصة والمنطقة بعامة، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون جميع بيوت الله ـــ جل وعلا ــ نموذجية بعمارتها وخدماتها وأن تؤدي رسالتها في المجتمع، مختتماً ــــ حديثه ــــ بسؤال الله ــ تعالى ــ أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات والدهم وأن يجزل لهم الأجر؛ على برهم وصلتهم.

يشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص معالي الدكتور توفيق السديري؛ على تفقد المساجد بمختلف مناطق المملكة، والوقوف على احتياجاتها بما يحقق رسالتها في المجتمع والسعي لتوفير كافة السبل؛ حتى تكون مقراً للخشوع والطمأنينة للمصلين والقانتين، إضافة إلى مساهمتها في توعية المجتمع بما ينفعه في دينه ودنياه، وأن تكون حائط صد ضد الأفكار المنحرفة من خلال المنبر والمدارس القرآنية المرافقة.

