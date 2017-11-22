” سامسونج ” تطلق نسخة جديدة من جهازها اللوحي بتقنيات جديدة

عادل الحربي(صدى):

قررت شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية إطلاق نسخة جديدة من الجهاز اللوحي الخاص بها ” تاب أيه ” ، ذا الـ٨ بوصات مدعم بنسخة جديدة من مساعدها الذكي ” بيكسباي “.

يقدّم الحاسب كذلك ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 جيجابايت، و15 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت.

ويضم الحاسب معالجاً رباعي النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز، وهو يملك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، مع ميزة التركيز التلقائي، ودعم تقنية “المدى الديناميكي العالي” HDR، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويقدم ” جالاكسي تاب أيه (2017) ” ، الذي يأتي بسمك 8.9 ملليمتر ويزن 360 جراماً، بطارية بسعة 5.000 ميلي أمبير/ ساعة. ويعمل الجهاز بالإصدار 7.1 ” نوجا ” من نظام التشغيل أندرويد.

ويأتي الحاسب اللوحي بطرازين؛ الأول يدعم شبكات ” واي فاي ” فقط، والآخر يدعم شبكات الجيل الرابع LTE، وتعتزم الشركة طرح الطرازين ابتداءً في كوريا الجنوبية بسعر 240 و280 دولاراً أمريكياً، على التوالي.