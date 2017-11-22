” التجارة ” توضح مواصفات سخانات المياه الكهربائية الآمنة

طلال الغامدي(صدى):

نفذت وزارة التجارة والاستثمار 1370 جولة تفتيشية على أسواق ومنافذ بيع أجهزة سخانات المياه الكهربائية المنزلية في مختلف مناطق المملكة استكمالًا لجولاتها الرقابية لمطابقة الأجهزة الكهربائية المنزلية المستخدمة في موسم الشتاء للمواصفات والمقاييس المعتمدة، أسفرت نتائجها عن مخالفة 113 منشأة تجارية.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التأكد بأن تتضمن السخانات الكهربائية بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد المقنن لها (220-250) فولت، مع وجود ترمومتر لبيان مستوى حرارة الماء، بالإضافة إلى وجود مصباح لبيان اتصال التيار الكهربائي، ويشترط كذلك تزويد سخان الماء بوسيلة مناسبة لتثبيته وحمله، والتحقق من عدم وجود عيوب ظاهرية بسخان الماء.

كما تنبه المستهلكين من التحقق من عدم وجود اختلاف أو تضليل بين البيانات المدونة على العبوة الخارجية “ الكرتون ” والأخرى المكتوبة على الجهاز، وأن يكون دليل الاستخدام أو التعليمات مكتوبًا باللغة العربية، مع التأكيد على أهمية وجود ضمان لمدة سنتين على الأقل، كما تنصح بالشراء من المنشآت التجارية الموثوقة.

وتدعو الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.