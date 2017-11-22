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” الداخلية ” تعقد مؤتمرا للكشف تفاصيل قرار ” قيادة المرأة “

” الداخلية ” تعقد مؤتمرا للكشف تفاصيل قرار ” قيادة المرأة “
طلال الغامدي(صدى):

تقعد وزارة الداخلية مؤتمر صحفي، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بمقر نادي ضباط قوى الأمن، للتحدث عن قضايا هامة تخص قرار قيادة المرأة للسيارة.

وأكدت المديرية العامة للمرور، أن المؤتمر سيعلن عن إجراءات تصوير المرور وسلامة الطرق، ويتطرق لقضايا عدة من ضمنها قيادة المرأة، وتعديل بعض مواد نظام المرور.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة

نبي المساواة بين الجنسين في كل شي حتى بالعقوبات وهذي هي الليبرالية المطبقة في كل الدول المتقدمة

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