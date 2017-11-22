بالفيديو.. نور الغندور تفاجئ جمهورها بجنسيتها الحقيقية
فاجأت الفنانة نور الغندور جمهورها ومتابعيها بإعلانها عن جنسيتها الحقيقية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” انتا أونلاين ” .
حيث أكدت نور أنها مصرية ولدت في الكويت ، مٌشيره إلى أنها تٌجيد الهجة الكويتية والمصرية ، وفي الأعمال الفنية تتحدث الكويتية بطلاقة .
وعلق متابعي نور على الكشف عن جنسيتها المصرية ، فجاء تعليق ” الجمال ده كله مصري ” ، وقال آخر ” مش باين عليكي مصرية ” .
. #نور_الغندور تتحدث باللهجه المصريه في برنامج #انتا_اونلاين 🌸🌸 . . . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال الأم الشافعي رحمه الله
من لم يتزوج امرأة مصريه فليس بمحصن
اي كأنه لم يتزوج قط وذلك لحسن تبعلهن
ههههههههههههههههه
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
معروف اغلب الممثلات بالخليج
مو خليجيات من مصر وإيران وسوريا
لازقات بالخليج عشان الفلوس
الفلوس تخليها تتكلم لغة الهنود الحمر مو كويتي بس☺️
kkk[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه