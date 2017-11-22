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بالفيديو.. نور الغندور تفاجئ جمهورها بجنسيتها الحقيقية

بالفيديو.. نور الغندور تفاجئ جمهورها بجنسيتها الحقيقية
نورة الشهري(صدى):

فاجأت الفنانة نور الغندور جمهورها ومتابعيها بإعلانها عن جنسيتها الحقيقية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” انتا أونلاين ” .

حيث أكدت نور أنها مصرية ولدت في الكويت ، مٌشيره إلى أنها تٌجيد الهجة الكويتية والمصرية ، وفي الأعمال الفنية تتحدث الكويتية بطلاقة .

وعلق متابعي نور على الكشف عن جنسيتها المصرية ، فجاء تعليق ” الجمال ده كله مصري ” ، وقال آخر ” مش باين عليكي مصرية ” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 2 ساعتين

قال الأم الشافعي رحمه الله
من لم يتزوج امرأة مصريه فليس بمحصن
اي كأنه لم يتزوج قط وذلك لحسن تبعلهن
ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة

معروف اغلب الممثلات بالخليج
مو خليجيات من مصر وإيران وسوريا
لازقات بالخليج عشان الفلوس

الفلوس تخليها تتكلم لغة الهنود الحمر مو كويتي بس☺️⁩

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 13 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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