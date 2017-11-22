بالفيديو.. نور الغندور تفاجئ جمهورها بجنسيتها الحقيقية

نورة الشهري(صدى):

فاجأت الفنانة نور الغندور جمهورها ومتابعيها بإعلانها عن جنسيتها الحقيقية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” انتا أونلاين ” .

حيث أكدت نور أنها مصرية ولدت في الكويت ، مٌشيره إلى أنها تٌجيد الهجة الكويتية والمصرية ، وفي الأعمال الفنية تتحدث الكويتية بطلاقة .

وعلق متابعي نور على الكشف عن جنسيتها المصرية ، فجاء تعليق ” الجمال ده كله مصري ” ، وقال آخر ” مش باين عليكي مصرية ” .