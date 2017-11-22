مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن وظائف هندسية وصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفّر عدد (8) وظائف هندسية وصحية شاغرة، لحمَلة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الهندسة المعمارية (الرياض): درجة الدكتوراه والماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو المجالات ذات الصلة.

– صيدلاني ثاني (وظيفتين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– أخصائي العلاج التنفسي (وظيفتين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي.

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض): درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا الطبية، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي ثاني علم التخاطب والبلع (الرياض): درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم النطق، وعلم اللغة والبلع . (

– ممرض أول (جدة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يناير 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:هنا