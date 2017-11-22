كلية الجبيل الصناعية تعلن عن 12 وظيفة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد (12) وظيفة أكاديمية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في ” كلية الجبيل الصناعية ” .

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أستاذ مساعد في الرياضيات (وظيفتين ) .

– مدرب في الكيمياء (وظيفتين ) .

– محاضر في الكيمياء (وظيفتين ) .

– محاضر في الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (عدد 4 وظائف ) .

– مدرب في الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

– مدرب/ محاضر في التربية البدنية.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، على الرابط التالي:هنا