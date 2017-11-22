بالصور.. القوات المسلحة تدشن معرض أفد تحت شعار ” صناعتنا قوتنا “

سعيد العجل تصوير محمد السعران(صدى):

تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تدشن القوات المسلحة السعودية ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصييع المحلي معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” في دورته الرابعة تحت شعار ” صناعتنا قوتنا ” والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة ما بين 9- 15 من شهر جمادى الآخرة لعام 1439 هـ الموافق 25 فبراير حتى 3 مارس لعام 2018.

وأوضح مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي سعادة اللواء المهندس عطية الملاكي خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن عرض ” أفد ” يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم المحتوى المحلي للوصول إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بالمملكة.

وأبان اللواء المالكي أن الهدف من أفد هو عرض الفرصة التصنيعية للمواطن وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة بالمعرض لتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي.

كما يهدف أفد 2018 إلى دعم الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال الشراكة مع الشركات العالمية وكذلك تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب الخاص في مجال التصنيع المحلي بمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ونوه المالكي أن أفد في دورته الرابعة يستضيف للمرة الأولى ضيف شرف ممثلا في جمهورية تركيا، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شركات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للمساهمة في نقل وتوطين التقنية، والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنعة محليا بما يحقق العائد الاقتصادي للجانبين وتبادل الخبرات البحثية بين المراكز العلمية لدى البلدين لدعم وتطوير مخرجات التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالإضافة لمشاركة متحدثين على مستوى عالي من الجانب التركي في المحاضرات والورش العمل المصاحبة لمعرض أفد لعرض التجربة والخبرات التركية في مجال التصنيع ونقل وتوطين التقنية.

ولفت المالكي النظر إلى توجيهات سمو ولي العهد بإقامة معرض أفد كل سنتين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

