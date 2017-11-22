سرقة ملايين الدولارات في عملية اختراق رهيبة ترفع سعر بتكوين

عادل الحربي(صدى):

تسبب الاستيلاء على عملات رقمية بقيمة ملايين الدولارات خلال عملية اختراق إلكتروني لإحدى الشركات، وتزامنًا مع تقارير دعمت آفاق العملة الأبرز في العالم الافتراضي في ارتفاع سعر العملة الافتراضية بتكوين.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفعت ” بتكوين ” بنسبة 0.85% إلى 8,163 دولار في تمام الساعة 09:58 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما نجحت في تجاوز 8,200 دولار لأول مرة هذا الأسبوع.

وأعلنت شركة ” Tether ” قبل يومين تعرضها لهجوم سيبراني، سرق خلاله عملات رقمية بقيمة تناهز 31 مليون دولار، متعهدة بإصدار برمجيات من شأنها منع السارقين من استخدام المسروقات.