صعود أسعار النفط مع هبوط المخزونات الأمريكية

واشنطن(صدى):

حققت أسعار النفط صعودًا عقب ظهور بيانات –غير رسمية- أظهرت هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وبدعم من توقعات السوق الإيجابية إزاء تمديد العمل باتفاق كبح الإمدادات.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.70% إلى 63.02 دولار للبرميل، فيما زاد خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 1.55% إلى 57.70 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقال معهد البترول الأمريكي مساء الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.