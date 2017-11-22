فيديو رومانسي لأحلام مع زوجها يثير سخرية المتابعين
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها ومحبيها مقطع فيديو جديد عبر تطبيق إنستجرام، وهي برفقة زوجها .
وظهرت أحلام في الفيديو ومعها زوجها مبارك، وهي تقول له ” حبيبي شو رأيك بالموسم ” ، فأجابها ” ما بيهمني الموسم اللي بيهمني إنتي ” ، فردت عليه ” أنا حبيبي أنتي بتحبني ؟ ” ، فأبتسم زوجها ولم يجبها .
وأثار الفيديو سخرية متابعيها ، الذين انتقدوا نشرها مثل هذا الفيديو واتهموها بالصبينة مٌشيرين إلى أنها أكبر من هذه الأفعال.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي اوكي
ويش استفيد من ذلك؟ الخبر ؟
هههههههههههه
عزوبي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا با الله
والله يا أخوان أني لا أتابع
هذولا الحوش ولا اغانيهم
ولكن الانسان يستر نفسه
وعياله وياشين الحمار لما
يريد يصير غزال ما تجي ؟؟؟