فيديو رومانسي لأحلام مع زوجها يثير سخرية المتابعين

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها ومحبيها مقطع فيديو جديد عبر تطبيق إنستجرام، وهي برفقة زوجها .

وظهرت أحلام في الفيديو ومعها زوجها مبارك، وهي تقول له ” حبيبي شو رأيك بالموسم ” ، فأجابها ” ما بيهمني الموسم اللي بيهمني إنتي ” ، فردت عليه ” أنا حبيبي أنتي بتحبني ؟ ” ، فأبتسم زوجها ولم يجبها .

وأثار الفيديو سخرية متابعيها ، الذين انتقدوا نشرها مثل هذا الفيديو واتهموها بالصبينة مٌشيرين إلى أنها أكبر من هذه الأفعال.