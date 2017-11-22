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دراسة : النساء أقل عرضه للقيام بحوادث السير أثناء القيادة

دراسة : النساء أقل عرضه للقيام بحوادث السير أثناء القيادة
متابعات(صدى):

كشف دراسة حديثة إن النساء أقل عرضة للقيام بحوادث السير أثناء القيادة مقارنة بالرجال وأن سائقي السيارات الشباب أكثر عرضة لخطر حوادث السير أثناء القيادة، مع احتمال أن تكون النساء الأكبر سنا أقل عرضة لهذا النوع من الحوادث.

ويذكر أن أخطاء السائق هي المسؤولة عن 12% على الأقل من جميع حوادث الطرق، بما في ذلك استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الراديو .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3881 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههه

يعني نصدق الدراسة ونكذب عيوننا

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكيد المرأة ماتتهور أو تسرع بالقيادة
وملتزمة بالنظام😳

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة

باين ماشاء الله 😆😆😆😆😆😆😆

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