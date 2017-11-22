دبلوماسي كويتي يكشف عن تطورات قريبة في الأزمة الخليجية

خالد الظفيري(صدى):

كشف سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح، عن حدوث تطورات قريبة في الأزمة الخليجية.

وقال ” الصباح ” ، إن التطورات التي ستشهدها الأيام المقبلة، ستكون إيجابية على مستوى المنطقة، ومقدمة لحدوث إنفراجة في الأزمة الخليجية؛ تساعد في عودة الأمور إلى طبيعتها.

الجدير بالذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد استقبل أمس الثلاثاء، شقيقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث بعثوا برسالة جديدة بشأن أزمة مقاطعة الدوحة التي بدأت منذ 6 أشهر، من جانب عدد من الدول العربية، على رأسهم المملكة والإمارات والبحرين، ومصر.