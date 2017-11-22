المياه تنفي استخدام شبكة الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار ” فيديو “

طلال الغامدي(صدى):

نفت شركة المياه الوطنية أظهره مقطع فيديو متداول يرصد عمالا يعملون على فتح مناهل شبكة الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطارمحذرة بأن فتح مناهل الصرف الصحي يعرض المارة ومستخدمي الطريق للخطر.

وقالت الشركة أن شبكات الصرف الصحي لم تصمم لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار، إنما صممت للغرض الذي أنشئت لأجله، وفتحها بالطريقة التي أظهرها المقطع المتداول خطأً يضر بالشبكات نفسها، كما يعرض الآخرين للخطر.

وكان مقطع فيديو متداول، وثق فتح عدد من العمالة في أحد شوارع جدة مناهل شبكة الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، وهو ما نفته شركة المياه الوطنية وحذرت منه.