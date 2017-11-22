فيديو| تسريب العقوبة المقرر تطبيقها على شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها العصيبة

نورة الشهري(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن العقوبة المنتظر تطبيقها على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من قبل نقابة الموسيقيين، بعد أزمة إساءتها لمياه نهر النيل في حفلها بمدينة الشارقة.

وقالت التقارير أن نقابة الموسيقيين سوف تكتفي بلفت نظر شيرين عبد الوهاب فقط هذه المرة، كما أنها سوف تتراجع عن قرار منعها من الغناء، على أن يتم الاتفاق معها أن تحيي إحدى الحفلات لصالح الأعمال الخيرية.

وأشارت التسريبات أن نقابة الموسيقيين وجدت أن لفت نظر شيرين عبد الوهاب كافي، نظراً لأنها لم تتعمد الإهانة إطلاقاً، وأنها كانت تتحدث بتلقائية ألا أن الأمر انقلب ضدها، بخلاف أنها اعتذرت من شعب مصر في بيان رسمي باسمها.