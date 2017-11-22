بالصور.. أمانة الرياض ترفع 15 ألف طن نفايات الشهر الماضي

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية العريجاء التابعة لأمانة منطقة الرياض برفع ١٤٨٠٩ طن من النفايات خلال شهر صفر الماضي بالتعاون مع الادارة العامة للنظافة.

وقال المهندس عبدالله بايونس رئيس بلدية العريجاء إن حجم مخلفات البناء التي رفعتها البلدية بلغت ١٧٦٠ طن وتم صيانة ١٥٥٠٠ برميل نفايات واستبدال ٣٠٠ برميل.

وأضاف المهندس بايونس إن البلدية خلال شهر صفر الماضي قامت برفع ١٨٠ شجرة ساقطة وعدد ٢٠ مركبة تالفة.

وأهاب المهندس عبدالله بايونس بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف ٩٤٠.

