الرئيس الفلسطيني يقرر قطع خطوط الاتصال كافة مع الأمريكيين

القدس المحتلة(صدى):

بعد تهديدات أمريكية بغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن ،صرح وزير الخارجية الفلسطينى ” رياض المالكى ” بإغلاق المكتب الامريكي وتجميد أي لقاءات مع الأمريكيين.

كما أوضح بأن هناك أوامر وتعليمات مشددة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع كافة خطوط الاتصال مع الامريكيين بشكل كامل مع الجهات الرسمية في الإدارة الأمريكية ردا على تهديد أمريكا بغلق مكتب المنظمة في واشنطن .

من جهته، أكد متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإغلاق كافة خطوط الاتصال مع الأمريكيين.