اليوم .. برشلونة يواجه يوفنتوس في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

يواجه اليوم الأربعاء يوفنتوس الإيطالي ضيفة فريق برشلونة الإسباني في المباراة المقررة بينهما بالجولة الخامسة ” قبل الأخيرة ” من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2018.

ويحتاج فريق برشلونة إلى نقطة لحسم صدارته للمجموعة الرابعة، حيث يتصدر برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس، قبل جولتين على نهاية الدور الأول.

ويسعى فريق يوفنتوس إلى تحقيق الفوز؛ لأن أي نتيجة مشابهة لمباراة الذهاب التي خسرها في “ كامب نو ” بثلاثية نظيفة، ستعقد الأمور عليه ويفشل في الوصول للدور التالي.

ويحتاج فريق يوفنتوس إلى الفوز بالمباراة من أجل ضمان تأهله إلى الدور الثاني، وحتى أن الثلاث نقاط قد لا تكون كافية في حال فوز سبورتينغ البرتغالي على مضيفه اولمبياكوس اليوناني.