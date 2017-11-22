” حرس الشرقية ” تحذر من الإبحار.. وخطة مكثفة لتنظيف مجاري التصريف

علي القحطاني(صدى):

وجهت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، القطاعات والوحدات البحرية كافة بتكثيف جهودها والتهيؤ والاستعداد لمواجهة أيّ طارئ .

وفي هذا السياق دعت حرس الحدود مرتادي البحر والشواطئ، وهواة الرياضات البحرية والرحلات البحرية إلى اتباع التعليمات والحرص على استخدام وسائل السلامة، والحذر من الإبحار في ظل التقلبات الجوية الحالية.

وفيما يتعلق بعمليات تنظيف مجاري التصريف، أوضح مدير عام النظافة الدكتور حمد المديني، إن عمليات تنظيف مجاري تصريف الأمطار شملت الدمام والخُبر والظهران؛ لتسهيل تصريف المياه، مؤكدًا على الاستمرار في عملية التنظيف، وإعداد خطة مكثفة لعملية تنظيف هذه المجاري بصورة دائمة لضمان انسيابية المياه بداخلها.

وناشدت قيادة الحرس، المواطنين، بالاتصال على رقم الطواريء الخاص بهم، ٩٩٤؛ للإبلاغ عن أيّ حالة طارئة أو ملاحظة على مدار ٢٤ ساعة.