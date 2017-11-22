بالصور.. أمانة الرياض تشارك في حملة وطن بلا مخالف بإزالة 10 محلات تجارية

حمود العنزي(صدى):

شاركت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الروضة والادارة العامة للراحة والسلامة في حملة وطن بلا مخالف والتي نظمت يوم الثلاثاء بحضور صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض في الجنادرية حيث ازالت ١٠ محلات تجارية مخالفة وجميع المخيمات ومواقع بيع الاخشاب والحطب وباعة المياه والعاب الاطفال .

ذكر ذلك المهندس عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة واشار الى انه تم خلال الحملة تسليم ٣٥ عاملا مخالفا للجهات المختصة .

واهاب المهندس الطيار بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الامانة بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.