بنك الرياض يمول 31% من المنشآت من خلال ” برنامج كفالة “

عادل الحربي(صدى):

ساهم بنك الرياض في برنامج ” كفالة ” الذي نشأ كمبادرة تنموية فيما بين وزارة المالية والبنوك السعودية، بحصة تجاوزت إجمالي البنوك المشاركة في البرنامج، ما نسبته 31% من عدد المنشآت التي حصلت على تسهيلات ائتمانية خلال الربع الثالث.

وأوضح ملواح السبيعي مدير إدارة المصرفية التجارية في بنك الرياض أن نتائج أداء البنك خلال الربع الثالث لعام 2017م، شهدت نموًا في عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

كما أشار إلى أن البنك قام بتمويل 165 منشأة صغيرة ومتوسطة من أصل 527 منشأة حصلت على التسهيلات، بحصة سوقية تجاوزت 31% ومعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2016، وذلك بمنحها تسهيلات ائتمانية تجاوز قيمتها الإجمالية 295 مليون ريال، لتسجل نمواَ بنحو 14% مقارنة بالربع الثالث لعام 2016.