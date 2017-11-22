بنزيما: سأرد على المنتقدين بتسجيل الأهداف وصناعتها

ماجد محمد(صدى):

أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني الفرنسي كريم بنزيما، بأن الانتقادات التي يتلقاها هذا الموسم وصافرات الاستهجان من جماهير الفريق ” الملكي ” هي جزء من حياته، مؤكداً أنه يفضل الرد بتسجيل الأهداف وصناعتها كما فعل أمس الثلاثاء خلال مباراة أبويل نيقوسيا القبرصي التي انتهت بفوز الريال بسداسية نظيفة، سجل منها بنزيمة هدفين، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثامنة بدوري الأبطال.

وفال المهاجم الفرنسي أنه بالإضافة لتسجيل الأهداف فهو يساهم في أشياء أخرى داخل صفوف الفريق، أعمل دائما من أجل التسجيل داخل الملعب ومساعدة زملائي .

وأوضح اللاعب: أحتاج دائماً لتسجيل الأهداف لأنني مهاجم ولكن الأهداف ليست كل شيء، هي هامة ولكن يمكنني أيضاً فعل أشياء أخرى أكثر من مجرد التسجيل، أريد تسجيل أهداف كثيرة، ولكني أركز داخل الملعب على مساعدة زملائي، ومساعدتهم بتمريرة أو بتحرك، اليوم حالفني الحظ وسجلت هدفين .

كما أبرز المهاجم الدولي أهمية الانتصار الكبير بسداسية على الفريق القبرصي: الانتصار الكبير وعدم استقبال أي هدف يمنحنا ثقة أكبر، الجميع لعب بشكل جيد والثقة تعود .