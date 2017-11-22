بالصور.. ” أمانة الرياض ” تزيل 24 كشك بيع شاي مخالفًا للاشتراطات

حمود العنزي(صدى):

تواصل أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، جولاتها الميدانية اليومية لملاحقة الباعة الجائلين المخالفين للاشتراطات، حيث أزالت 24 كشك بيع شاي على طريق القصيم.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” واصلت بلدية شمال الرياض جولاتها اليومية على الباعة المخالفين الجائلين حيث ازالت 24 كشك بيع شاي على طريق القصيم ..”.

وكانت بلدية النسيم، قد أزالت 60 كشكاً مخالفاً لبيع شاي الجمر في الشوارع والميادين، ضمن سلسلة الجولات اليومية.