مصرع طفل مصعوقاً بأمطار جدة في حي الصحيفة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن طفل من الجنسية الصومالية لقي مصرعه أمس الثلاثاء بحي الصحيفة إثر تعرضه لصعق كهربائي في أثناء هطول الأمطار التي شهدتها محافظة جدة وقد تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً صادمة للطفل بجانب عمود إنارة.

وأوضحت مصادر إن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة تلقى بلاغاً في من فاعل خير يفيد بوفاة طفل بسبب صعق كهربائي مشيرةً إلى أن الطفل يبلغ عمره 8 سنوات من الجنسية الصومالية وتوفى إثر تعرضه للصعق الكهربائي من كابينة كهرباء في أثناء هطول الأمطار وجاري التحقيق

في الواقعة .