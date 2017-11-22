  • الأربعاء 22

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. العمل ترد على تغريدة ” عمال الصيانة المنزلية يخربون ولا يصلحون “

العمل ترد على تغريدة ” عمال الصيانة المنزلية يخربون ولا يصلحون “

العمل ترد على تغريدة ” عمال الصيانة المنزلية يخربون ولا يصلحون “
علي القحطاني(صدى):

تفاعل خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل، على تغريدة بـ ” توتير ” للكاتب سعد الدوسري؛ حول مشكلات عمال الصيانة المنزلية.

جاء ذلك بعدما غرد الدوسري عبر حسابه الرسمي مناشدا: ” يجب على وزير العمل أن يصدر تراخيص لعمال الصيانة المنزلية، فمعظمهم يخربون ولا يصلحون، يأتي العامل من بلده فلاحاً، فيتحول إلى ” مهندس ” تكييف! هيئة التخصّصات العمالية، هي الحل ” .

ليرد عليه المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل بأنه توجد الآن شركات للصيانة، والمسؤولية تقع على الشركة.. كما أن العمل جارٍ لتطبيق الفحص المهني ” .

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *