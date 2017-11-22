العمل ترد على تغريدة ” عمال الصيانة المنزلية يخربون ولا يصلحون “

علي القحطاني(صدى):

تفاعل خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل، على تغريدة بـ ” توتير ” للكاتب سعد الدوسري؛ حول مشكلات عمال الصيانة المنزلية.

جاء ذلك بعدما غرد الدوسري عبر حسابه الرسمي مناشدا: ” يجب على وزير العمل أن يصدر تراخيص لعمال الصيانة المنزلية، فمعظمهم يخربون ولا يصلحون، يأتي العامل من بلده فلاحاً، فيتحول إلى ” مهندس ” تكييف! هيئة التخصّصات العمالية، هي الحل ” .

ليرد عليه المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل بأنه توجد الآن شركات للصيانة، والمسؤولية تقع على الشركة.. كما أن العمل جارٍ لتطبيق الفحص المهني ” .