دي مستورا: سنضع إطار للعملية السياسية في سوريا خلال أيام
شدد ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا، اليوم الأربعاء، على أهمية وجود طريقة للوصول إلى حل سياسي في سوريا.
وأشار ” دي مستورا ” في اجتماع المعارضة السورية المقام في الرياض، إلى أهمية التوصل لإطار للعملية السياسية في سوريا، قائلًا: ” خلال بضعة أيام سنضع إطار للعملية السياسية في سوريا “.
وأشار إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق المحاصرة، موضحًا أن الحرب في سوريا أثرت على المنطقة بأكملها.
وطالب ” دي مستورا ” بتكوين وفدًا قويًا من المعارضة السورية؛ لحضور محادثات جنيف القادمة.
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