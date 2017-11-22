دي مستورا: سنضع إطار للعملية السياسية في سوريا خلال أيام

حمود العنزي(صدى):

شدد ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا، اليوم الأربعاء، على أهمية وجود طريقة للوصول إلى حل سياسي في سوريا.

وأشار ” دي مستورا ” في اجتماع المعارضة السورية المقام في الرياض، إلى أهمية التوصل لإطار للعملية السياسية في سوريا، قائلًا: ” خلال بضعة أيام سنضع إطار للعملية السياسية في سوريا “.

وأشار إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق المحاصرة، موضحًا أن الحرب في سوريا أثرت على المنطقة بأكملها.

وطالب ” دي مستورا ” بتكوين وفدًا قويًا من المعارضة السورية؛ لحضور محادثات جنيف القادمة.