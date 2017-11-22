لاعب مانشستر سيتي: فينورد الهولندي أرهقنا

ماجد محمد(صدى):

اعترف رحيم ستيرلينغ الذي أحرز هدف الفوز لفريقه مانشستر سيتي في مرمى فينورد في دوري أبطال أوروبا، أن لاعبي الفريق الهولندي كانوا أقوياء طوال اللقاء وأرهقونا.. كنا بطيئين في نقل الكرة.. دافعوا بشكل جيد، ويجب تهنئتهم ”.

وحقق مان سيتي العلامة الكاملة بالفوز على فينورد بـ15 نقطة في صدارة المجموعة.

وقال: “ من الجميل دائماً التسجيل، ولكن الأهم هو الفوز، سواء في دوري الأبطال أو في “ البريمييرليغ ” أو في الكؤوس، الأهم هي النقاط حتى لو لعبت في بعض الأحيان سيئاً ”.