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الهلال يعلن موعد دخول جماهيره لحضور مباراته مع أوراوا

الهلال يعلن موعد دخول جماهيره لحضور مباراته مع أوراوا
نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال عن موعد دخول جماهيره إلى إستاد ” سايتاما 2002 ” لحضور مباراته مع نظيره الياباني ” أوراوا ” يوم السبت المقبل بطوكيو.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” تقرر أن يتم دخول الجماهير للقاء فريق الهلال ونظيره  ” أوراوا الياباني ” في ستاد “سايتاما 2002” عند الساعة الـ 05:15 من مساء يوم السبت المقبل -بتوقيت طوكيو-.

وأضاف أنه تم تخصيص البوابة الخارجية الجنوبية لدخول جماهير الهلال والبوابات الداخلية رقم (223,224).

 


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