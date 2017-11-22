الهلال يعلن موعد دخول جماهيره لحضور مباراته مع أوراوا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال عن موعد دخول جماهيره إلى إستاد ” سايتاما 2002 ” لحضور مباراته مع نظيره الياباني ” أوراوا ” يوم السبت المقبل بطوكيو.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” تقرر أن يتم دخول الجماهير للقاء فريق الهلال ونظيره ” أوراوا الياباني ” في ستاد “سايتاما 2002” عند الساعة الـ 05:15 من مساء يوم السبت المقبل -بتوقيت طوكيو-.

وأضاف أنه تم تخصيص البوابة الخارجية الجنوبية لدخول جماهير الهلال والبوابات الداخلية رقم (223,224).