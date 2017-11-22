في انتصار دبلوماسي .. الأمم المتحدة تمرر قرارا للمملكة لـ ” مكافحة الإرهاب “

نايف السالم(صدى):

مررت الأمم المتحدة، قرار ” أثر الإرهاب على حقوق الإنسان ” ، المقدم من المملكة، بعد نجاحها بالتعاون مع الدول الشقيقة في إقناع الدول بالتصويت لصالح القرار.

وفي هذا السياق أشار القائم بأعمال وفد المملكة في الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد منزلاوي، إلى أن اعتماد الأمم المتحدة لهذا القرار هو انتصار للدبلوماسية السعودية، موضحًا أن المملكة نجحت في الحصول على تأييد لرؤيتها في مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن القرار يؤكد على أن الإرهاب لا يرتبط بالدين، مضيفًا أن المملكة تقف بكل حزم لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب أياً كان مصدره، قائلًا: ” تقديم هذا القرار هو تنفيذ لتوجيهات القيادة الرشيدة للتصدي لهذه الآفة التي لا جنسية لها ولا دِين “.