مدرب ليفربول: فقدنا مباراة إشبيلية لتساهلنا

ماجد محمد(صدى):

أوضح الألماني يورغن كلوب أن ليفربول فقد الفوز أمام إشبيلية الإسباني، بسبب التساهل في الشوط الثاني بعدما استقبل الريدز 3 أهداف.

وقال كلوب إن مباراة ليفربول لعب فيها الريدز شوطين مختلفين، الشوط الأول كان رائعاً والثاني لم نلعب به وارتكبنا الكثير من الأخطاء، تساهلنا قليلاً وتغيرت الأجواء والمعطيات بعدما سجلوا أول هدف.

وأضاف المدرب الألماني، أن عودة إشبيلية في مباراة ليفربول كانت شيئاً مثيراً للأعصاب، وربما اعتقد لاعبو الريدز أنهم فازوا في الشوط الأول، ولكنهم تساهلوا في الشوط الثاني.

وتابع أن نتيجة مباراة ليفربول أمام إشبيلية، ليست أول مرة في كرة القدم ولن تكون الأخيرة، ربما لو كان اللقاء في آنفيلد كان الأمر سيكون مختلفاً عما حدث في إسبانيا.

وتعادل الريدز 3-3 في مباراة ليفربول وإشبيلية، بعدما كان متقدماً 3-0، ضمن الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.