صور طريفة ترصد معاناة ” أبو البنات “

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مجموعة من صور لآباء مع بناتهم التي تظهر معاناة ” أبو البنات ” .

وأظهرت الصور لصق طفلتان بعض الأشكال المضحكة على ذراعي والدهما خلال نومه بالمطار، فيما اعتمد أب نفس تصفيفة شعر ابنته، وترك آخر رأسه فريسة لطفلته لتصففه بالطريقة التي تراها مناسبة.

كان هناك مجال لاستخدام الفتيات للمكياج على وجوه آبائهم، ارتدى أب لخمسة فتيات زي ملكة الثلج أسوة ببناته، وظهر آخر بزي ذات الرداء الأحمر.