الجبير: المملكة ستقف إلى جانب الشعب السوري لتحقيق تطلعاته

نايف السالم(صدى):

أكد عادل الجبير وزير الخارجية، أن المملكة ستقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق كما كانت دوماً لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل.

وأشار إلى أن الهدف من عقد اجتماع فصائل المعارضة السورية بالرياض، هو ضرورة الوصول إلى الحل السياسي للأزمة السورية التي تدخل في عامها السابع دون حلول، مؤكدًا أن المملكة.

ونوَه خلال كلمته بالاجتماع منذ قليل، إلى أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة من أزمتها، مشيرًا إلى أنه لا حل لها دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 .

كما لفت وزير الخارجية، إلى أن الشعب السوري في كل مكان ينظر إلى ها الاجتماع بأمل، وينتظر نتائج ملموسة؛ لتحقيق تطلعاته، موجهًا رسالة إلى الحاضرين في الاجتماع، بأنهم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب السوري وتحقق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد.