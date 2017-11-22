الأهلي يفشل في استغلال انشغال الهلال بآسيا ليبتعد بصدارة الدوري

نواف السالم(صدى):

فشل النادي الأهلي في استغلال غياب الهلال في الجولتين الماضيتين فتعادل مع الفيحاء المتعثر ثم مع التعاون ليرفع رصيده إلى 21 نقطة من عشر مباريات في الصدارة، لكنه لا يتقدم سوى بنقطة واحدة على حامل اللقب الذي تتبقى له مباراتان.

ومع استمرار غياب الهلال، الذي يستعد لخوض إياب نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل بعد تعادله ذهابًا في الرياض 1-1 مع أوراوا رد دياموندز الياباني، ستتاح الفرصة مرة أخرى للأهلي لتوسيع الفارق في الصدارة أمام القادسية الذي يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وسيفتقد الأهلي مدافعه النيجيري جودفري أوبوابونا بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل مع التعاون في الجولة السابقة.