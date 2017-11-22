فيديو| حليمة بولند قبل عمليات التجميل والدلع!

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو فديم للإعلامية حليمة بولند قبل عمليات التجميل .

وظهرت حليمة في مقطع الفيديو رابطه شعرها إلى الخلف ، وتقدم نشرة أخبارية عن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، وأثار الفيديو سخرية المتابعين الذين عبروا عن استياءهم من تصنعها في الدلع هذه الأيام وكثرة عمليات التجميل التي غيرت شكلها رغم أنها كانت جميلة في بداياتها وعلق أحد المتابعين ” كانت متسترة مو متبرجه ” .