فيديو| حليمة بولند قبل عمليات التجميل والدلع!
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو فديم للإعلامية حليمة بولند قبل عمليات التجميل .
وظهرت حليمة في مقطع الفيديو رابطه شعرها إلى الخلف ، وتقدم نشرة أخبارية عن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، وأثار الفيديو سخرية المتابعين الذين عبروا عن استياءهم من تصنعها في الدلع هذه الأيام وكثرة عمليات التجميل التي غيرت شكلها رغم أنها كانت جميلة في بداياتها وعلق أحد المتابعين ” كانت متسترة مو متبرجه ” .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 1 ساعة
دوام الحال من المحال
ولن يبقى إلا الله الواحد
الديان ع حاله
سبحان الله وبحمدهـ
سبحان الله العظيم
رااايق[ عدد التعليقات: 3042 ] نشر منذ 54 دقيقة
أكبرت وتبغي ترجع صغيرة ** بس هي ما تعرف ** بأن لايصلح العطار ما أفسده الزمان ******