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فيديو| حليمة بولند قبل عمليات التجميل والدلع!

فيديو| حليمة بولند قبل عمليات التجميل والدلع!
متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو فديم للإعلامية حليمة بولند قبل عمليات التجميل .

وظهرت حليمة في مقطع الفيديو رابطه شعرها إلى الخلف ، وتقدم نشرة أخبارية عن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، وأثار الفيديو سخرية المتابعين الذين عبروا عن استياءهم من تصنعها في الدلع هذه الأيام وكثرة عمليات التجميل التي غيرت شكلها رغم أنها كانت جميلة في بداياتها وعلق أحد المتابعين ” كانت متسترة مو متبرجه ” .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 1 ساعة

دوام الحال من المحال
ولن يبقى إلا الله الواحد
الديان ع حاله
سبحان الله وبحمدهـ
سبحان الله العظيم

[ عدد التعليقات: 3042 ] نشر منذ 54 دقيقة

أكبرت وتبغي ترجع صغيرة ** بس هي ما تعرف ** بأن لايصلح العطار ما أفسده الزمان ******

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