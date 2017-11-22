جولات لهيئة الرقابة تكشف عدم انتظام 163 ألف موظف حكومي

علي القحطاني(صدى):

كشفت جولة لهيئة الرقابة والتحقيق من خلال 58593 زيارة شملت 53 جهة حكومية عدم انتظام 162860 موظفا، وذلك خلال الفترة بين 21 /‏‏‏3 /‏‏‏1437 و2 /‏‏‏4 /‏‏‏1438.

ويشير مفهوم ” عدم الانتظام ” الذي تبنته جولات الهيئة إلى حالتين، إما التأخر عن موعد الدوام الرسمي، أو التغيب عنهوتوضح النتائج تفوق حالات الغياب على حالات التأخر بأكثر من الضعف.

وجاءت أهم 10 جهات حكومية بها عدم أنتظام كالتالي:

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة العدل ،وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وزارة التعليم ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة .