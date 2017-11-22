سعوديون يلجأون للكويت لمواجهة ارتفاع أسعار السجائر

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت شح كبير في بعض أنواع الأدخنة مؤخرًا، والتي بدأت تهب بكثافة بإتجاه الحدود إلى دولة السعودية بعد أرتفاع سعر التبغ بها بنسبة 100 في المائة الشهر الماضي.

وشددت السلطات الجمركية على عدم السماح للمسافر على حمل أي أنواع أدخنة بكمية إلا في حدود الاستخدام الشخصي، مقررة بفرض غرامة جمركية لا تقل عن مثلي الضريبة الجمركية ولا تزيد على 3 أمثال القيمة.

بمعنى أن يغرّم المسافر الذي يحمل أكثر من المسموح 16 دينارا غرامة جمركية، ولا تزيد على 24 دينارا عن كل 1000 سيجارة يتم تهريبها ومصادرتها.

وبدأ كثير من المدخنين في الكويت يعربون عن معاناتهم في التنقل ما بين البقالات والجمعيات بحثاً عن سجائرهم المفضلة التي صارت شحيحةً، إلى حد أن بعض الجمعيات منعت بيع أكثر من علبتين للشخص الواحد.

وأرجعت المصادر سبب شح بعض الأنواع بالكويت إلى أن الهجمة الكبيرة من قبل المدخنين السعوديين على شراء مختلف أنواع التبغ، لكنها تركزت على ماركات بعينها حتى صارت شحيحة في السوق الكويتية.