إلزام المزارعين ببطاقات تعريف منتج بالرياض

سعيد العجل(صدى):

ألزمت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة مدينة الرياض المنتجين الزراعيين بوضع بطاقة تعريفية لمنتجاتهم التي يرغبون في دخولها أسواق بيع المنتجات الزراعية، ابتداء من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م لمعرفة مصادر المنتجات والتأكد من سلامتها وسهولة تتبعها.

وبحسب اتفاقية بين الأمانة والإدارة تهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في متابعة أسواق ومحلات الخصار بمدينة الرياض، فستمنع الأمانة دخول أي منتج زراعي للأسواق التي تقع تحت اشرافها إلا بعد وضع بطاقة تعريفية للمنتج تشمل رقم السجل الزراعي، وتاريخ التعبئة، وموقع المزرعة)، كما شملت الاتفاقية استمرار الزراعة والأمانة في أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.