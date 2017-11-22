مصرع رجل وسيدتين في حادث تصادم مروع جنوبي المدينة

نايف السالم(صدى):

لقي رجل وسيدتين مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مركبتين، عند 75كم جنوبي المدينة المنورة.

وقال خالد السهلي المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، إنه فور وصول البلاغ تم الدفع بـ 4 فرق إسعافية، وعند الوصول لمنطقة الحادث اتضح وجود 3 حالات وفاة و3 أخرين مصابين.

وعن الحالات المصابة، أوضح وجود حالتين خطيرتين، والحالة الثالثة متوسطة، وتم نقلهم؛ للقيام بالإجراءات الاسعافية اللازمة، بينما تم نقل جثث الوفيات بواسطة فريق النقل الغير إسعافي التابع للهيئة.