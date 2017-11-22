وطن بلا مخالف: ضبط 749 مخالف بمنطقة القصيم

سالم المطيري(صدى):

أسفرت الحملات الأمنية المنفذة من قبل شرطة منطقة القصيم منذ انطلاق المرحلة الميدانية للحملة الوطنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” الأسبوع الماضي عن ضبط ٧٤٩ مخالفاً.

وأكد الرائد بدر السحيباني الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، على إحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات المقررة بحقهم. مشيرا بأن مهام الضبط تمت بمشاركة كلاً من دوريات الأمن والمرور وقوات أمن الطرق وفرع وزارة العمل بالمنطقة.

كما ناشد السحيباني بالالتزام بالتعليمات الصادرة بعدم إيواء، التستر أو تشغيل أحد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تجنباً لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات؛ التي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء .