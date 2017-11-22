دراسة : العزلة والتنمر الإليكتروني وراء انتحار الفتيات في أمريكا

واشنطن(صدى):

كشف باحثون من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في أمريكا أن معدل انتحارالفتيات تضاعف ثلاث مرات تقريبا وسط الفئة العمرية التي تتراوح من 10 إلى 14 عاما وذلك بين عامي 2009 و2015 وذلك عبر تناول جرعات زائدة من الأدوية وغيرها من أنواع الإصابات الذاتية .

كما تزايدت هذه المحاولات بين الفتيات الأكبر سنا أيضا، لكنها كانت مستقرة بين البنين، وأوضح الباحثون أن أسباب هذا الاتجاه غير مؤكدة، لكن باحثين وخبراء في الصحة النفسية يعتقدون أن التنمر الإلكتروني وآثار العزلة التي تخلفها وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون عوامل وراء محاولات الانتحار أو الإضرار بالنفس.