” المدني ” يُنقذ 400 شخص ويباشر أكثر من 1400 بلاغاً جراء الأمطار

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد سرحان الغامدي بمنطقة مكة المكرمة، أن مياه الأمطار التي هطلت أمس على المنطقة تسببت في حدوث صعقات كهربائية وتلقت المديرية 1425 بلاغ من بينهم إلتماسات كهربائية واحتجازات داخل المنازل والمركبات.

وأضاف أن الفرق الميدانية قامت بإنقاذ 400 حالة داخل المركبات ومنازل من بينهم 4 أشخاص بوادي الأبواء، كما تم إنقاذ شخصين بوادي تمايا.

وذكر أنه تم تسجيل خمس حالات عن صعق كهربائي، ووفاة شخصين من بينهم طفل ، مشيراً أن بعد هطول الأمطار تحدث تجمعات مائية تتسبب في خطورة كبيرة خاصة على الأطفال لذلك تحذر الدفاع المدني الأهالي والمواطنين وتدعوهم لضرورة أخذ الحيطة والحذر