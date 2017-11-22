لجنة المنح بأمانة الشمالية تحدد موعد سحب القرعة بعرعر

سعيد العجل(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية – الإدارة العامة للأراضي والقضايا والمنح – بأنه تقرر موعد سحب القرعة للمواطنين والمواطنات الذين صدرت لهم أوامر سامية بالمنح بمدينة عرعر في يوم الثلاثاء الموافق 17/3/1439 هـ وذلك في مسرح الأمانة في تمام الساعة العاشرة صباحا حيث تم استكمال بياناتهم وسوف يكون السحب حسب تسلسل الأسماء بالبيان المعلن.

وطالب عبدالعزيز بن عبدي العنزي مدير إدارة العلاقات والإعلام من الجميع الالتزام بالحضور في الموعد المحدد مصطحبين معهم أصل بطاقة الأحوال أو من ينوب عنهم بوكالة شرعية علما ً بأن لجنة المنح بالأمانة سوف تقوم بالسحب للذين لم يحضروا.