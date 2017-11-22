التحقيق مع موظفين عسكريين فى البيت الأبيض لإتصالهم مع أجنبيات

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر أن ثلاثة موظفين عسكريين فى البيت الأبيض أجروا اتصالا غير لائق مع أجنبيات بينما كانوا يرافقون الرئيس دونالد ترامب فى جولته فى آسيا هذا الشهر.

وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء بأن ضباط الصف الثلاثة بالجيش، الذين عملوا فى وكالة الاتصالات فى البيت الأبيض أعفوا من مناصبهم فى البيت الأبيض.

وأوضح مسؤول أمريكى أن تلك الحادثة وقعت فى فيتنام، وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن تقديم أى تفاصيل لكنها أقرت بأنها تبحث الأمر .

وقال مارك رايت المتحدث باسم البنتاجون ” نحن على علم بالحادث ويجرى تحقيق بشأنه فى الوقت الحالى .

وتقدم وكالة الاتصالات فى البيت الأبيض خدمات معلوماتية ودعم للاتصال للرئيس والعاملين معه .