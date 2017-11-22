إغلاق 5 محلات تبيع مواد غير صالحة للاستخدام الأدمي بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أغلقت بلدية الشمل بمدينة الباحة، اليوم الأربعاء، 5 محلات ومصنع للمياه؛ لاحتوائها على مواد فاسدة غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وصادرت الحملة 33 كيلو دجاج ولحم ومواد منتهية الصلاحية، و10 كراتين عصير ات والبان، بالإضافة إلى مصادرة 200 طبق بيض و 40 كيلو جرام لحم و 37 كيلو جرام دجاج و 25 كيلو خضار فاسد، بجانب توجيه الأنذار لـ 12 محلًا.

وجاء ذلك في حملة ميدانية تفتيشية بإشراف ومتابعة من وكيل الامين لشؤون البلديات المهندس محمد سعيد الزهراني.

وفي السياق ذاته دعا محمد الشهراني رئيس بلدية الشمال، المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد ٩٤٠ في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد منتهية الصلاحية.