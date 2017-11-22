مواطنة تحصل على شهادة أمريكية لاكتشافها بروتين يثبط الإيدز

طلال الغامدي(صدى):

حصلت طالبة الدكتوراه وعضوة هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة المبتعثة إسراء عبدالله ملي، على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة هارود بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظير بحثها في بروتين Rak1 وعلاقته بتثبيط فيروس الإيدز.

وأهدت ” إسراء ” هذه الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده وعائلتها، قائله ” أُهدي هذا الإنجاز لوالدنا جميعًا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده؛ وعائلتي لدعمهم لي منذ بداية رحلتي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهايتها.

وقدمت الشكر للملحق الثقافي الدكتور محمد بن عبدالله العيسى لدعمه لي في دراستي بجميع المجالات” ، مؤكدة على حرصها في نقل ما تعلمته إلى وطنها للمساعدة في رفعة هذا الوطن الغالي الذي لم يٌقصر معها.