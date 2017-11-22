خمس عادات شخصية تهدم مشروعك

من السهل التركيز على مشروعك عندما تفكر في استراتيجيات لتنميته، ولكن لا يجب أن نتجاهل أن حياتنا الشخصية ترتبط بأعمالنا أكثر مما يمكن أن نتصوره،

فمن السهل أن تتصرف كما لو أن كل شيء مستقل، ولكن الحقيقة هي أن كل جانب من جوانب حياتنا مرتبط بالآخر حيث أن عملك يؤثر عليك شخصيا،

وحياتك الشخصية تؤثر على عملك.

وإذا كان مشروعك يعاني من بعض المشاكل فربما عليك إلقاء نظرة على حياتك الشخصية ومدى تأثيرها على عملك.

اولاً: الحرمان من الراحة

عدم الحصول على فترة مناسبة من الراحة قد يجعلك تقضي ضعف الوقت الذي تحتاجه لإنجاز مهمة معينة حيث أن العقل المتعب هو عقل بطيء، ولذلك فإن التوقف لفترة سيجعلك أكثر إنتاجية وفعالية و بالتالي تنتقل بمشروعك أو عملك إلى المستوى التالي من خلال الحصول راحة جسدية وعقلية.

ثانياً : ضعف التمويل

عدم وجود رقابة على شؤونك المالية الشخصية تستنزف عقلك وعملك، فعندما تكون قلقا على الناحية المادية فإنك لن تتمكن من إنجاز مشروع إبداعي، كما أن توسيع النفقات الشخصية يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على مشروعك، حيث أنك قد تزيد راتبك بالأموال التي يمكن أن تستخدمها لتطوير و توسيع مشروعك، ولذلك فإن استعادة السيطرة على الشؤون المالية الشخصية، سيجعل مشروعك ينمو ويزدهر.

ثالثاً : المشاكل الاجتماعية

مشاكل العلاقات يمكن أن تغلق الأبواب على شركتك، حيث أن هذه المشاكل عادة ما تستنزف طاقتك التي كان يمكن أن تستغلها في تنمية مشروعك، كما أن هذا النوع

من المشاكل يمتص حياتك وكلما كانت العلاقة حميمية كلما أثرت المشاكل بشكل أكبر عليك عاطفيا وعقليا وجسديا، ولذلك لابد من تخصيص بعض الوقت لإصلاح هذه العلاقات وإزالة العلاقات السامة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على عملك.

رابعاً : عدم ممارسة الرياضة العديد من أصحاب المشاريع، كما هو معروف يتجاهلون أجسادهم. وعدم ممارسة الرياضة تقلل من القدرة على التحمل البدني والعقلي،

ومع كل الفوائد الصحية البدنية والعقلية التي يوفرها النشاط البدني فمن الأهمية بما كان تخصيص وقت في اليوم لممارسة الرياضة.

خامساً : الحدود بين القلق و المسؤولية

عدم وجود حدود بين القلق والمسؤولية سوف يسبب الكثير من الإحباط و أيضا الحواجز النفسية لأصحاب المشاريع، ولذلك يجب الحرص على إزالة الحواجز

النفسية من خلال التركيز عليها وتحديد مسؤولياتك، وترك الأمور الأخرى لمسؤولين عنها، وبالتالي فإن تحرير عقلك وعملك يتم من خلال وجود حدود ثابتة في مكانها .