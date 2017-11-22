شرطة الرياض تطيح بخمس تشكيلات عصابية تورطوا في 72 حادثة

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض انه استمراراً لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السرقه بكافة أنواعها فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات و البحث الجنائي – بتوفيق من الله عز وجل – من الإطاحة بخمسة تشكيلات عصابية منفصلة عن بعضها البعض مكونة من تسعة عشر متهماً ( أربعة عشر مواطناً و خمسة وافدين يمني و أربعة من الجنسية الأثيوبية يقيمون في البلاد بصفة غير نظامية ) تورطوا في ارتكاب ( 72 ) حادثة سرقة تمثلت في الدخول على مقار سكن العماله الوافدة من العزاب و سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية و مقتنيات شخصيه تحت تهديد السلاح ، و نشل الحقائب النسائية و الهواتف المحمولة و ارتكاب الفرار .

و بمناقشتهم اقروا جميعهم بما نسب إليهم من جرائم و تطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات .

و بتركيز التحقيق معهم اقروا بارتكاب عدد من الجرائم لم يتقدم أصحابها ببلاغاتهم لدى مراكز الشرط و جاءت مطابقه للواقع ، موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم , حيث تجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية و العينية ربع مليون ريال .

تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية .

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراه .