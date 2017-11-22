شرطة الرياض تطيح بخمس تشكيلات عصابية تورطوا في 72 حادثة
أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض انه استمراراً لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السرقه بكافة أنواعها فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات و البحث الجنائي – بتوفيق من الله عز وجل – من الإطاحة بخمسة تشكيلات عصابية منفصلة عن بعضها البعض مكونة من تسعة عشر متهماً ( أربعة عشر مواطناً و خمسة وافدين يمني و أربعة من الجنسية الأثيوبية يقيمون في البلاد بصفة غير نظامية ) تورطوا في ارتكاب ( 72 ) حادثة سرقة تمثلت في الدخول على مقار سكن العماله الوافدة من العزاب و سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية و مقتنيات شخصيه تحت تهديد السلاح ، و نشل الحقائب النسائية و الهواتف المحمولة و ارتكاب الفرار .
و بمناقشتهم اقروا جميعهم بما نسب إليهم من جرائم و تطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات .
و بتركيز التحقيق معهم اقروا بارتكاب عدد من الجرائم لم يتقدم أصحابها ببلاغاتهم لدى مراكز الشرط و جاءت مطابقه للواقع ، موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم , حيث تجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية و العينية ربع مليون ريال .
تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية .
وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراه .
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