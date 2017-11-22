بالصور| تحرش جنود كوريا الشمالية بحدود جارتها الجنوبية

سول(صدى):

أكد مسؤول فى قيادة الأمم المتحدة فى سول اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية انتهكت اتفاق الهدنة بسبب عبور أحد جنودها خط ترسيم الحدود العسكرية لمطاردة جندى فر إلى الجنوب فى 13 نوفمبر.

وبثت القيادة لقطات مصورة للواقعة حيث شوهد جندى كورى شمالى يعبر خط ترسيم الحدود العسكرية لثوان بينما أطلق آخرون النار على الجندى الهارب صوب جانب كوريا الجنوبية من الحدود.

وذكر المسؤول فى مؤتمر صحفى فى سول أن القيادة أفادت بأنها أبلغت كوريا الشمالية بانتهاك الهدنة اليوم.