الإنذار المبكر: أمطار جديدة على مكة تستمر حتى العاشرة مساءً

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إنذار مبكر لأهالي منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية شديدة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة على المنطقة والأجزاء المجاورة لها.

وأعلنت الهيئة في بيان لها أنه يتوقع حدوث الأمطار الرعدية اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً، موضحه أن هذه الحالة الجوية ستحد من مدى الرؤية الأفقية.

يُذكر أن المملكة تشهد منذ يومين سوء في الحالة الجوية يصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة.